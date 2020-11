Coronavirus: calano i positivi, ma non le vittime

(red.) Non sono del tutto negativi anche venerdì 27 novembre i dati sul coronavirus in Lombardia. Nella nostra regione si sono registrati 5.389 nuovi positivi (erano 5.697), a fronte di 40.931 tamponi processati (erano 44.231). La percentuali tra test e contagi è però leggermente aumentata al 13,1% (era 12,8%).

Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 925 persone (-9), mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 7.869 (-127). Purtroppo i morti restano troppi, 181 (207), che portano il totale dei decessi a quota 21.393.

In Italia sono stati 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati questo venerdì 27 novembre. Il giorno prima erano 29.003. Le vittime sono 827 (giovedì 822). Stati fatti 222.803 tamponi contro i 232.711 precedenti e il rapporto tra test e contagi è del 12,4%. Le tre regioni con il più alto incremento dei contagi sono la Lombardia (+5.389), il Veneto (+3.418) e il Piemonte (+3.149).

I nuovi casi divisi per provincia:

Milano: 1.788, di cui 722 a Milano città;

Bergamo: 178;

Brescia: 336 (erano 451);

Como: 617;

Cremona: 81;

Lecco: 168;

Lodi: 127;

Mantova: 292;

Monza e Brianza: 435;

Pavia: 293;

Sondrio: 110;

Varese: 837.