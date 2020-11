Caos vaccini in Lombardia, il Codacons annuncia esposto

(red.) Fa sensazione la dichiarazione del consigliere regionale Gianantonio Girelli il quale ha parlato di numerose segnalazioni provenienti da tutto il territorio che denunciano la mancanza di dosi.

Il rischio è che in tempi di Covid non ci sia la quota minima di copertura contro l’influenza, ciò aggravando ancora di più il lavoro per le strutture sanitarie.

E’ notizia recente che i medici di famiglia del bresciano hanno saputo che riceveranno forse la metà delle dosi richieste con consegna entro la fine di novembre e, addirittura, il segretario bresciano della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Base) ha parlato di un dato drammatico consistente nella consegna nel mese di dicembre si soli trenta vaccini.

Il Codacons, data la gravità di tali fatti, comunica di voler fare un esposto in Procura della Repubblica per evidenziare come un comportamento di tal fatta sia lesivo della salute e dell’interesse dei cittadini.