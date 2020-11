Brescia, positivo al Covid e dimesso da ospedale. Torna a casa in bus

(red.) Nelle ore intorno a venerdì 27 novembre è emerso un caso discutibile e particolare riferito a quanto accaduto tra lunedì 23 di sera e martedì 24 mattina e di cui dà notizia il Giornale di Brescia in tema di Covid-19. E’ successo proprio lunedì sera nel momento in cui un uomo di origine straniera, ma residente da decenni a Brescia, ha chiamato la guardia medica per una serie di sintomi che accusava tra tosse e febbre. Quindi, è stato raggiunto da un’ambulanza che lo ha portato alla clinica Sant’Anna.

Dopo tutti i test del caso e accertato che l’uomo fosse positivo al Covid e in buone condizioni, martedì mattina è stato dimesso dandogli anche una mascherina protettiva. Il problema è che l’uomo, non avendo disponibilità per pagare un taxi, ha preferito tornare a casa a Fiumicello in autobus. Con tutti i rischi connessi nei confronti degli altri passeggeri. Questa segnalazione, riportata dal quotidiano bresciano, è arrivata anche dall’associazione “Diritti per tutti” che chiede spiegazioni alla clinica cittadina.

L’uomo, infatti, non aveva nessuno che potesse andarlo a prendere, nemmeno le figlie che sono a loro volta malate. E dal Comune di Brescia ribadiscono che c’è una convenzione con Radiotaxi Brixia per questo genere di trasporto verso le abitazioni o altre strutture. E che i costi, in caso di necessità, possono essere coperti dagli stessi Servizi sociali di palazzo Loggia.