Coronavirus in Lombardia, nuove regole per Rsa e Rsd e test rapidi dal medico

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, dalla Regione Lombardia sono arrivate due novità importanti sul fronte della gestione di questa seconda ondata della pandemia da Covid-19. Da una parte si parla di nuove regole per le case di riposo e strutture per disabili e dall’altra degli ormai noti test antigenici rapidi. A proposito delle Rsa e Rsd il direttore generale del Welfare Marco Trivelli e l’assessore Giulio Gallera hanno presentato uno specifico protocollo approvato in Giunta. In sostanza, si prevedono come prima misura i test diagnostici da sottoporre ogni 15 giorni a ospiti, operatori e ai visitatori. E nel caso in cui all’interno della struttura dovesse emergere un caso positivo e sintomatico, la persona dovrà isolarsi e mettersi in quarantena in un edificio diverso da quello in cui si trova.

Mentre sarà vietato l’ingresso nelle case di riposo e nelle strutture per disabili ai soggetti positivi. In più, ogni residenza di questo genere dovrà avere un responsabile Covid e un piano operativo. Si tratta di misure studiate con le associazioni di categoria e, come hanno spiegato ieri in conferenza stampa, dureranno a lungo e garantite con lo stesso budget del 2019 e altre risorse. L’altra novità riguarda i tamponi antigenici rapidi di cui la Giunta ha approvato una delibera dedicata e che prevede la possibilità di essere sottoposti al test anche nell’ambulatorio del medico di base.

“Si tratta di un passaggio molto importante – ha detto l’assessore Giulio Gallera – che valorizza e responsabilizza la figura del medico di famiglia collocandolo al centro dell’azione sanitaria territoriale. In questa prospettiva è determinante il loro contributo nel percorso diagnostico dell’infezione per una migliore e rapida gestione dei pazienti Covid-19. Una nuova opportunità diagnostica è data dall’utilizzazione della metodica dei tamponi antigenici rapidi le cui caratteristiche consentono l’esecuzione del test diagnostico presso uno studio medico o in aree dedicate senza la necessità di essere effettuato in un laboratorio”.

Test che può essere fatto sui propri assistiti prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage telefonico per contatti stretti asintomatici individuati dal medico o dall’Ats di riferimento, casi sospetti che il medico decide di sottoporre a test rapido e quelli stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento. Se l’esito dovesse risultare positivo si procederà con il tampone molecolare, sempre su prenotazione, mentre se sarà negativo si potrà comunque puntare sul test più approfondito.