Capriolo, chiusi due bar anti-dpcm. Denunciato un ladro di biciclette

(red.) Tra ladri di biciclette e chi, tra bar e persone in preda agli spostamenti vietati, non ha rispettato l’ultimo dpcm in corso, gli agenti bresciani della Polizia locale operativi a Capriolo sono stati molto impegnati nel corso di una settimana. In primis in quanto riportato da Bresciaoggi, due locali sono stati sanzionati con 400 euro di multa per ciascuno dei clienti e anche la chiusura nel momento in cui si è notato che consumavano alcolici in bicchieri di carta nei pressi dei locali.

Fattispecie che al momento è vietata. La segnalazione ha raggiunto la prefettura di Brescia che potrebbe decidere di allungare il periodo di chiusura dei due locali. Nel mirino della municipale anche otto persone beccate a muoversi senza un particolare motivo e per questo sono stati sanzionati con 533 euro. E durante l’attività di controllo è stata colpita anche la micro criminalità.

Un uomo di 40 anni di origine senegalese è stato denunciato a piede libero dopo aver rubato biciclette in dodici occasioni nell’arco di una settimana tra Paratico e Capriolo. L’uomo è stato sorpreso dalle telecamere mentre rubava una due ruote al parcheggio del cimitero ed è stato poi bloccato. Durante la settimana sono scattati altri 25 verbali per chi non ha rispetto le disposizioni previste dal dpcm in corso.