Coronavirus, all’ospedale di Desenzano il Centro Territoriale Covid

(red.) È attivo dal 24 novembre, presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano, il Centro Territoriale Covid, un nuovo ambulatorio in cui operano medici specialisti e personale infermieristico di ASST Garda con la collaborazione dei medici USCA-Unità Speciali di Continuità Assistenziale.

Il Centro Territoriale Covid è nato con l’obiettivo di supportare i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta nella valutazione dei pazienti fortemente sospetti covid e dei pazienti positivi ma paucisintomatici che, a fronte di un peggioramento o non miglioramento del quadro clinico, necessitano di approfondimenti clinico-diagnostici.

“Con il Centro Territoriale Covid – dichiara il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella – offriamo un servizio nuovo, basato sulla stretta collaborazione tra il personale ospedaliero ed i medici del territorio. Grazie al Centro diamo vita ad un modello integrato di sanità con l’obiettivo di offrire un set di prestazioni nella medesima giornata garantendo un accesso dedicato, alternativo al Pronto Soccorso, e una presa in carico modulata sugli effettivi bisogni del paziente affetto da covid. Questo modello rappresenta un esempio concreto di organizzazione sanitaria in rete che auspico possa essere adottata anche in futuro, una volta terminata l’emergenza sanitaria in atto.”



Presso il Centro vengono eseguiti visita medica, esami di laboratorio, ecografia polmonare, elettrocardiogramma, tampone naso faringeo e consulenze specialistiche finalizzate a fornire una risposta completa ai pazienti inquadrabili in un livello di rischio intermedio o moderato ed intervenire rapidamente evitando eventuali aggravamenti del quadro clinico. I pazienti vengono inviati al Centro Territoriale Covid dal medico curante evitando accessi al Pronto Soccorso che è dedicato ai casi acuti più gravi.

Il Centro ha un ingresso indipendente, direttamente dall’esterno, che garantisce totale separazione e sicurezza dei percorsi; la sua collocazione, nei pressi del Pronto Soccorso, facilita l’eventuale richiesta di supporto o l’invio al servizio emergenza-urgenza. In questa fase iniziale, il Centro Territoriale Covid è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; l’accesso avviene su richiesta del medico curante.