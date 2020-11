Coronavirus a scuola, positive maestre asilo a Caino. Sezione in quarantena

(red.) Il dato percentuale del contagio da Covid-19 tra le mura scolastiche è ritenuto marginale e sempre più in calo, ma questo non vuol dire che purtroppo non si registrino nuovi casi positivi. L’ultima situazione in ordine di tempo e di cui scrive il Giornale di Brescia arriva da Caino, nella bassa Valtrompia, nel bresciano.

All’asilo “Abramo Loda”, che è formato da due sezioni, alcune maestre sono risultate positive al Covid-19 dopo essersi sottoposte al tampone in seguito all’emersione di alcuni sintomi. Di conseguenza tutta la classe da loro gestita è stata posta in quarantena.

La notizia è dei giorni precedenti a mercoledì 25 novembre e riferita ai sintomi che le maestre avevano accusato la settimana prima. Per fortuna le loro condizioni sono buone. In ogni caso, il personale dell’istituto e tutti gli alunni si sono dovuti sottoporre al classico test molecolare di cui si attendono ancora i risultati.