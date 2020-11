Coronavirus a Brescia, altre 10 vittime. Sono 2.876 da inizio epidemia

(red.) Il consueto bollettino quotidiano diffuso anche ieri, martedì 24 novembre, dalla Regione Lombardia in questo periodo da seconda ondata di pandemia da Covid-19 mostrava altri dati in chiaro e scuro. Da una parte, quelli positivi indicavano il numero sempre più in calo di nuovi casi di contagio, così come l’aumento dei guariti. Tuttavia, si sono registrati altri 186 decessi e di cui 10 nella nostra provincia di Brescia.

Un dato che, come sottolineano gli esperti, dovrebbe iniziare a calare solo tra due settimane. In ogni caso, come ormai è noto, non si tratta per forza di cose di soggetti deceduti in 24 ore, ma anche nei giorni precedenti e di cui le notizie sono però arrivate nell’ultimo giorno.

Per quanto riguarda il bresciano, sono salite a 2.876 le vittime dall’inizio dell’epidemia la scorsa primavera. I dieci nuovi deceduti, come indica il bollettino dell’Azienda di Tutela della Salute di Brescia, avevano dai 76 agli 89 anni e abitavano tra Roé Volciano, Brescia, Capriolo, Lumezzane, Ospitaletto, Provaglio d’Iseo, Salò, Toscolano Maderno e Vallio Terme.