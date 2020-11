Migliora il rapporto test-contagiati, purtroppo aumentano le vittime

(red.) Nella giornata di martedì 24 novembre, in Lombardia il numero dei tamponi effettuati è stato di 31.033 (lunedì erano 32.862), con 4.886 nuovi positivi (erano 5.289), con un rapporto test-contagi sceso al 15,7% (era 16%). Moltissimi purtroppo i morti, 186 (140), che portano il totale dei decessi da inizio pandemia nella nostra regione a quota 20.850.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono acora in calo: 932 (-13); mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 8.360 (+29).

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.442, di cui 633 a Milano città; Bergamo: 128; Brescia: 226 (erano 405); Como: 428; Cremona: 90; Lecco: 115; Lodi: 78; Mantova: 379; Monza e Brianza: 496; Pavia: 239; Sondrio: 67; Varese: 1.011.

A livello nazionale si sono registrati 23.232 casi, in leggero aumento rispetto a 22.930 di lunedì, ma con 40mila tamponi in più: 188.659 contro 148.945. Purtroppo accompagnati da 853 decessi (erano 562), il dato più alto della seconda ondata. Dall’inizio dell apandemia in totale hanno perso la vita 51.306 persone.

Il rapporto positivi-test è sceso al 12,3 (era 15,3%).