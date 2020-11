Coronavirus a Brescia, guariti il doppio dei nuovi casi. Ma altre 11 vittime

(red.) Incrociando ieri, lunedì 23 novembre, i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia insieme a quelli dell’Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) sul fronte di questa seconda ondata della pandemia da Covid-19, sono emersi segnali positivi, insieme purtroppo ad altri negativi. Partendo dai primi, ieri e rispetto alle 24 ore precedenti sono stati segnalati in provincia 405 nuovi casi di contagio, ma quasi il doppio, cioé 760, sono quelli guariti. E così gli attualmente positivi calano sotto gli 8 mila.

Bisogna però anche segnalare che tra i nuovi casi positivi – 32 mila dall’inizio dell’epidemia nel bresciano – molti hanno dai 25 ai 49 anni. Un dato negativo, invece, riguarda 11 vittime registrate dall’Ats di Brescia e decedute nei giorni precedenti a martedì 24 novembre. Il più giovane aveva 53 anni e il più anziano 98, molti con patologie pregresse. Tutti abitavano tra Brescia, Botticino, Roé Volciano, Rezzato, Palazzolo, Gavardo e Montisola. Dando, invece, un’occhiata ai ricoverati, sono in tutto quasi 900 in tutta la provincia, di cui un terzo nelle strutture del Civile e con un centinaio di posti letto occupati in terapia intensiva, anche da pazienti provenienti da altre province.

Infine, sempre nel bresciano e in vista di un possibile passaggio anche della nostra provincia dalla zona rossa a quelle arancione, il prefetto Attilio Visconti ha convocato nuovi tavoli del web team. Torneranno giovedì 26 novembre con i sindaci, poi con i medici e infermieri, il 30 dedicato alla scuola e il 3 dicembre con le pubbliche amministrazioni.