Vaccino, “a settembre 2021 quello italiano”. Volontario bresciano: “Tutto regolare”

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 23 novembre il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato una “campagna senza precedenti” sul fronte del vaccino contro il Covid-19 e in partenza da gennaio. Anche se ovviamente ancora mancano i dettagli che saranno presentati in seguito dal commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, anche sul fronte di quale tipo di vaccino di quelli già pronti sarà acquistato dall’Italia. Nel frattempo, sta andando avanti anche il lavoro per produrre un vaccino italiano. Si tratta del Grad-Cov2 realizzato da ReiThera e che coinvolge, come capofila, anche l’Istituto Spallanzani di Roma.

Tra i volontari che si stanno sottoponendo alle varie fasi della sperimentazione c’è anche il bresciano Pierluigi Currò, consulente a Puegnago del Garda, ma originario di Gardone Valtrompia. Lui stesso, interpellato da Bresciaoggi, ha sottolineato che giovedì scorso 19 novembre è stato sottoposto, insieme agli altri volontari dai 18 ai 55 anni, alla quinta visita di controllo e tutto è regolare. Si fa anche sapere che nelle settimane successive si avranno i primi risultati scientifici sulla presenza degli anticorpi per poi ampliare la platea di volontari. E l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di un vaccino italiano disponibile dal settembre del 2021.

“Io non ho avuto nessun effetto collaterale – dice Currò al quotidiano bresciano – mi hanno sottoposto a un check-up completo e a una visita medica, in particolare al sistema cardiorespiratorio e tutto è risultato regolare. Ora, come indica ancora Bresciaoggi, il monitoraggio andrà avanti con altre due visite di controllo dopo altri sei mesi di sperimentazione e quindi le visite saranno l’11 dicembre e il 10 marzo. Tutti i volontari che si stanno sottoponendo alla sperimentazione per arrivare a un vaccino italiano sono stati vaccinati lo scorso 23 settembre e tenuti monitorati dal Centro ricerche cliniche del Policlinico di Verona che collabora ai test del vaccino. Il bresciano sottolinea anche di aver impiegato un diario di 28 giorni in cui evidenziare eventuali problemi o sintomi, ma al momento non ha segnalato nulla.

Ai 45 già sottoposti alla sperimentazione si sono aggiunti altri 30 over 64 e ne seguiranno altri 15 per arrivare a un totale di 90. E i risultati che si stanno avanti sono indicati dal direttore medico del Centro ricerche di Verona Stefano Milleri. Nella prima settimana di dicembre potrebbero arrivare i primi dati e anche sulla presenza degli anticorpi, mentre al momento si segnala solo una leggera febbre seguita al vaccino e qualche sintomo risolto nel massimo di un giorno e mezzo.

Entro la fine del 2020 dovrebbe iniziare la seconda fase della sperimentazione allargando la platea a 400 persone e quindi la fase 3 in primavera fino a 40 mila soggetti. E appunto arrivare a settembre con il vaccino italiano da distribuire. Per quanto riguarda la durata dell’efficacia, sembra che possa arrivare fino a un anno. Viene realizzato impiegando la tecnologia dell’adenovirus, come quello inglese di Astrazeneca e dovrebbe essere sufficiente una sola somministrazione, a differenza di quella, per esempio, di Pfizer che ne richiede due a distanza di tre settimane per essere coperti.