Diritto alla salute: in diretta Facebook con Medicina Democratica

(red.) Martedì 24 novembre alle ore 20:30 in diretta Facebook dalla pagina dell’Associazione “Via Milano 59” presenteremo l’incontro “Come far valere il nostro diritto alla salute?” con Fulvio Aurora (Medicina Democratica) e Valeria Raimondi (Associazione Via Milano 59).

Finalità dell’incontro è presentare il Manuale di Autodifesa di Medicina Democratica e dare informazioni pratiche a chi si ritrova davanti a liste di attesa molto lunghe quando prenota un esame in ospedale e l’unica soluzione che sembra possibile è “andare a pagamento”. Esistono leggi ben precise che invece tutelano il nostro diritto ad avere esami nei tempi prescritti dalla ricetta e con il sistema sanitario pubblico. Altra situazione critica sono le cosiddette “dimissioni selvagge” in cui chi subisce un’operazione in ospedale è spesso costretto a svolgere la convalescenza a casa tra rischi e costi a proprio carico. Scopriremo che anche in questo caso come nel caso dei malati cronici è possibile difendere il nostro diritto alla salute. In Regione Lombardia ormai da diversi anni viene privilegiata la sanità privata a scapito della pubblica e mai come in questo periodo è emersa l’importanza vitale del diritto alla salute.