Coronavirus: Lombardia in calo con 5.289 positivi, a Brescia 405

(red.) Prosegue la battaglia contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di lunedì 23 novembre, Il numero dei tamponi effettuati è 32.862 (domenica erano 29.800), mentre sono 5.289 i nuovi positivi (erano 5.094), con un rapporto test-contagi sceso al 16% (era 17,1%). Ancora tanti, purtroppo i morti, 140, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 20.664.

Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 945 (-4), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 8.331 (-60).

A livello nazionale sono 22.930 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 148.945 tamponi processati. 562 i decessi. Rapporto positivi-test è al 15,3%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.604, di cui 576 a Milano città;

Bergamo: 165;

Brescia: 405 (erano 196);

Como: 842;

Cremona: 63;

Lecco: 184;

Lodi: 138;

Mantova: 57;

Monza e Brianza: 749;

Pavia: 85;

Sondrio: 33;

Varese: 848.