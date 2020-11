Coronavirus, positiva la direttrice generale dell’Ats della Montagna

(red.) L’Azienda di Tutela della Salute della Montagna da lei diretta si occupa di attivare tutte le misure del caso e di verificare i contagi che avvengono non solo in Valcamonica, nel bresciano, ma anche in Valtellina e sull’alto Lario. La notizia di ieri, giovedì 19 novembre, riportata dal Giornale di Brescia, è che la direttrice generale Lorella Cecconami è risultata positiva a sua volta al Covid-19.

Aveva avuto l’ultimo incontro, in video conferenza, con i sindaci della Valcamonica per fare il punto della situazione e durante questa settimana aveva iniziato ad accusare qualche sintomo. Per questo motivo si era sottoposta al tampone e ieri ha ricevuto la notizia della positività. La dirigente presenta i sintomi tipici della malattia, ma le sue condizioni restano buone e attualmente è stata posta in isolamento fiduciario nella propria abitazione di Sondrio.