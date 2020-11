Coronavirus a Brescia, altre 9 vittime. Più di 30 mila contagi da inizio epidemia

(red.) Come purtroppo ormai è una tendenza dalla fine di ottobre e dai primi giorni di novembre, in provincia di Brescia non passa giorno senza contare nuove vittime tra le persone che hanno contratto il Covid-19 durante questa seconda ondata della pandemia. E ieri, giovedì 19 novembre, anche se i dati sono accumulati nell’arco dei precedenti tre giorni, sono state registrate altre nove vittime.

A Brescia città sono morti un uomo di 58 anni e un altro di 87, una donna di 86 anni a Marone, un altro di 85 a Vobarno, un 87enne a Villanuova sul Clisi, due donne di 92 e 96 anni a Roé Volciano, un 86enne a Paratico e un 83enne a Flero. Nel frattempo, dai dati delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia in provincia di Brescia parlano di oltre 30 mila contagiati.