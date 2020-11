Coronavirus: leggero calo in Lombardia con 7.453 contagi, a Brescia 556

(red.) Leggero miglioramento sul fronte del coronavirus in Lombardia. Nella nostra regione, giovedì 19 novembre, i nuovi contagi sono stati 7.453 ( ieri 7.633), a fronte di 37.595 tamponi processati (erano 38.100). L’incidenza è stata del 19,8% (era il 20%). Attualmente i malati in terapia intensiva sono 915 (+12), mentre gli allettati in reparti non intensivi, per la prima volta dalla seconda ondata, sono calati di 32 unità (8.291). I deceduti sono stati 165 (erano 182), che portano il totale dei morti da pandemia a quota 20.015.

A livello nazionale sono 36.176 i nuovi casi registrati oggi, circa duemila in più del giorno precedente. Le vittime sono 653, contro le 753 registrate ieri, per un totale di 47.870.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 556 (erano 351);

Como: 645;

Cremona: 227;

Lecco: 197;

Lodi: 164;

Mantova: 184;

Monza e Brianza: 873;

Pavia: 406;

Sondrio: 186;

Varese: 657.