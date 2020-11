Coronavirus a Brescia, altri 6 morti. Ma meno casi positivi e più guariti

(red.) Il bollettino diffuso quotidianamente anche ieri, mercoledì 18 novembre, dall’Agenzia di Tutela della Salute per il territorio di Brescia e dell’Ats della Montagna per la Valcamonica ha definito una serie di numeri, tra elementi positivi e altri, invece e purtroppo, negativi sul fronte della situazione da Covid-19 all’interno della Lombardia.

Nel primo caso, è emerso che i bresciani attualmente positivi sono in calo dai 9 mila agli 8.300 in due giorni e nello stesso periodo di tempo sono aumentati a 1.000 i guariti, quindi in misura maggiore rispetto ai nuovi casi positivi in provincia.

Tuttavia, come purtroppo ormai ogni giorno, si segnalano anche delle vittime. Sei, in particolare, quelle registrate nelle ultime 24 ore e che porta il totale attuale a 2.831 dall’inizio dell’epidemia. A perdere la vita sono stati tre uomini e tre donne di Travagliato, Puegnago del Garda, Erbusco e Villanuova sul Clisi con età dai 75 ai 90 anni, ma anche due tra Rezzato e Torbole Casaglia di 52 e 59 anni.