Calcinato e Lonato, vendono merce vietata da dpcm. Chiusi tre negozi

(red.) Ogni giorno che passa si allunga l’elenco di negozi e attività commerciali che vengono chiuse dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle misure anticontagio contenute nell’ultimo dpcm. Nelle ore precedenti a giovedì 19 novembre gli agenti della Polizia locale di Calcinato sono stati impegnati in ben tre atti di chiusura.

Il primo ha raggiunto un negozio di alimentari in via Santa Maria a Calcinatello e che si è visto sospendere l’attività per cinque giorni e una sanzione di 280 euro ai danni del titolare (come per gli altri due). Infatti, nel punto vendita, oltre agli elementari, venivano venduti prodotti per i quali vige il divieto in quanto non necessari.

Per lo stesso motivo è finito nei guai anche un negozio in via Sottopassaggio a Ponte San Marco e infine in un mini-market di via Garibaldi a Lonato dove c’era anche abbigliamento. Le tre chiusure sono state segnalate alla prefettura di Brescia che prenderà dei provvedimenti definitivi.