Coronavirus: Lombardia migliora con 7.633 contagi, a Brescia 351

(red.) Migliorano i dati nella nostra Regione. In Lombardia, mercoledì 18 novembre, si registrano 7.633 nuovi positivi al coronavirus (erano 8.448), a fronte di 38.100 tamponi processati (erano 38.238), con un tasso di incidenza pari al 20% (martedì era il 22,1%). Fortunatamente calano anche i decessi, passati a 182 dai 202 di ieri, che portano il totale dei morti per la pandemia a quota 19.850. Attualmente i malati in terapia intensiva sono 903 (+9), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 8.323 (+172).

A livello nazionale si registrano 34.283 nuovi contagi su 234.834 tamponi eseguiti (26mila più di ieri) e 753 vittime (ieri erano 731). La regione più colpita resta la Lombardia, seguita dalla Campania con 3.657 contagi, e dal Piemonte con 3.281.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.565, di cui 675 a Milano città;

Bergamo: 257;

Brescia: 351 (erano 256);

Como: 795;

Cremona: 188;

Lecco: 132;

Lodi: 134;

Mantova: 239;

Monza e Brianza: 677;

Pavia: 395;

Sondrio: 37;

Varese: 1.683.