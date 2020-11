Coronavirus in Lombardia, si ragiona: restare zona rossa fino al 3 dicembre?

(red.) Quella di ieri, martedì 17 novembre, è stata una giornata in cui le regioni già entrate da qualche giorno in più nella zona rossa, compresa la Lombardia, hanno pressato il Governo per chiedere una rivisitazione dei ventuno indicatori contemplati e valutare la possibilità di misure più allentate, passando quindi alla zona arancione. E proprio su questo il governatore lombardo Attilio Fontana ha incontrato, in video conferenza, il ministro della Salute Roberto Speranza. C’era qualche tono ottimistico sul fatto che dopodomani, venerdì 20 novembre, dopo due settimane dall’ingresso della Lombardia in zona rossa, ci fosse un incontro per il transito alla zona arancione a partire da lunedì 23.

Invece, al contrario, quello stesso ottimismo è scemato e quindi non accadrà nulla almeno fino a venerdì 27 novembre, quindi per un’altra settimana. E di conseguenza i giorni che passano serviranno soprattutto per analizzare i numeri del contagio e capire se ci sia una stabilizzazione e puntando gli occhi anche sull’indice di contagio Rt che si spera vada sotto l’1 il prima possibile. Ma quel 27 novembre, come si sta ragionando, è molto vicino al 3 dicembre quando scade l’attuale decreto del presidente del Consiglio e in vista che ne arrivi uno nuovo, quello cosiddetto “natalizio”.

Quindi, in Lombardia c’è la sensazione che ci si voglia continuare a proteggere con una zona rossa fino ai primi di dicembre, stabilizzare ancora di più la curva dei contagi e sperare in un Natale con misure meno restrittive. Tuttavia, all’interno dello stesso ambito regionale, si potrebbe già valutare di allentare qualche misura a livello provinciale. In ogni caso, visti i numeri, questo potrebbe riguardare Mantova o Lodi, ma non certo Brescia. Nella nostra provincia i numeri dei nuovi contagi sono ritenuti troppo alti per stare tranquilli.