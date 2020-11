Coronavirus, altre 10 vittime nel bresciano. Protocollo di cure a domicilio

(red.) Ormai è purtroppo una condizione nota a tutti che il numero delle vittime da Covid-19 è l’ultimo a scendere nonostante si stia registrando una stabilizzazione della curva del contagio, con un rallentamento nella crescita dei nuovi casi. Tanto che ieri, martedì 17 novembre, sono stati registrati altri 731 morti in tutta Italia e di cui 202 in Lombardia. Proprio tra questi ci sono anche 10 nel bresciano e portando a un totale di 75 vittime dall’inizio del mese di novembre. Gli ultimi registrati ieri avevano un’età tra i 76 e i 93 anni e sono deceduti tra Brescia, la Valcamonica, Roè Volciano, Nuvolera, Nave e Sarezzo.

Senza dimenticare, però, che all’ospedale Mellini di Chiari si è verificato il primo decesso di questa seconda ondata nel nosocomio clarense e che riguarda un 50enne padre di famiglia proveniente da Milano e giunto nel bresciano già in gravi condizioni. Nel bresciano l’unico dato positivo riguarda gli oltre 600 nuovi guariti e il calo degli attualmente positivi. Nel frattempo sempre ieri, martedì, dalla Regione Lombardia sono giunte alcune novità nel trattamento dei pazienti curati a domicilio. “Il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha approvato le nuove linee guida per la somministrazione di terapie domiciliari ai pazienti Covid. Il testo sarà recepito in una delibera che la Giunta regionale esaminerà nei prossimi giorni” ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

“Le indicazioni operative sono state elaborate dal gruppo tecnico di lavoro del Cts regionale composto da specialisti, immunologi, virologi e pneumologi. Confrontate con il documento predisposto dagli Ordini dei medici della Lombardia e approvate dal Cts in seduta plenaria all’interno del quale siedono i rappresentanti degli Ordini dei medici della Lombardia Gianluigi Spata e Guido Marinoni. Queste linee guida hanno l’obiettivo di rendere omogeneo il livello delle cure e dell’assistenza sul territorio. Le nuove linee guida – conclude l’assessore – riguardano sia la somministrazione di farmaci che l’ossigeno terapia, evidenziandone i tempi ritenuti opportuni per le diverse fasi della malattia e le soglie di rischio che invece determinano l’opportunità del ricovero”.