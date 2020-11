Coronavirus: al Civile di Brescia 390 pazienti, 37 in terapia intensiva

(red.) Grazie ad uno sforzo organizzativo che ha coinvolto tutte le professionalità presenti in azienda, l’Asst Spedali Civili di Brescia è in grado di modulare la disponibilità dei posti letto destinati a pazienti Covid, coerentemente con l’evolvere della pandemia.

Ad oggi, si legge in una nota, i posti letto destinati a pazienti Covid messi a disposizione dalla ASST Spedali Civili sono circa 390; i posti di Terapia Intensiva Covid sono 37. Dei nostri pazienti Covid, tre su quattro provengono dalla Provincia di Brescia.

Questo impegno consente di mantenere attivi 14 posti letto di Terapia Intensiva per pazienti non-Covid, a supporto dell’attività ordinaria. L’Asst Spedali Civili, in questi difficili giorni, conserva infatti il suo ruolo di HUB per le patologie tempo-dipendenti e per le patologie oncologiche.