Coronavirus, in Italia altre 731 vittime (202 in Lombardia)

(red) In Lombardia rimane alto il rapporto tra test e nuovi contagi da coronavirus, pari al 22,1% (lunedì era 22,8%). Nella giornata di martedì 17 novembre i nuovi positivi nella nostra regione sono stati 8.448 (contro i precedenti 4.128), a fronte di 38.238 tamponi effettuati (lunedì erano 18.037). I malati in terapia intensiva sono 894 (+39) persone, mentre nei reparti non intensivi gli allettati sono 8.151 (+250). I decessi sono stati 202 (99), e portano il totale delle vittime ufficiali della pandemia a quota 19.668.

A livello nazionale si registrano 32.191 nuovi positivi (contro i 27.354 di lunedì) e purtroppo ben 731 morti (erano 504). I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 120 unità (3.612 in totale), quelli nei reparti ordinari sono 538 in più (complessivamente 33.074). Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 208.458 tamponi quindi a livello nazionale il rapporto tamponi/positivi è sceso al 15,4%. La crescita maggiore nel numero dei casi, dopo la Lombardia con i suoi 8.448, si è registrata in Veneto (3.124), Campania (3.019) e Piemonte (2.606).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia. Milano: 2.356, di cui 902 a Milano città; Bergamo: 202; Brescia: 256 (erano 228 il giorno prima); Como: 1.024; Cremona: 122; Lecco: 288; Lodi: 93; Mantova: 364; Monza e Brianza: 894; Pavia: 311; Sondrio: 508; Varese: 1.830.