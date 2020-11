Coronavirus e ospedali, così nel bresciano si aprono nuovi 625 posti

(red.) La Regione Lombardia chiama e il tessuto ospedaliero bresciano risponde. Nelle ore precedenti a martedì 17 novembre il Pirellone aveva chiesto in modo assiduo ai territori meno colpiti da questa seconda ondata della pandemia da Covid-19 per convertire altri reparti e ricavare nuovi posti letto per i pazienti affetti dalla malattia. Questo, perché si prevede un aumento dei ricoverati fino alla fine del mese di novembre, per poi prevedere un calo nel momento in cui si dovrebbe raggiungere il picco dei contagi, insieme al calo dell’indice Rt.

Per questo motivo il territorio bresciano si dice pronto a ricavare nuovi 625 posti letto per i pazienti Covid. Per quanto riguarda l’Asst del Civile, che è uno degli hub di riferimento per la Lombardia, si arriverà a 37-38 posti letto in terapia intensiva, con altri 12 gestiti sempre dal Civile al modulo alla Fiera di Bergamo. Al momento ci sono 350 posti letto a disposizione per Covid e fanno anche sapere che non si arriverà ai numeri impressionanti della scorsa primavera per consentire invece di seguire anche i malati oncologici e le altre emergenze. Quindi si arriverà a 450 posti letto, per poter raggiungere anche i 500 in tutti gli ospedali satelliti del Civile.

Alla Poliambulanza si passerà dai 128 ai 154 posti letto entro domani, mercoledì 18 novembre, con al momento oltre la metà dei pazienti che arriva da fuori provincia di Brescia. Aumenteranno anche i posti di terapia intensiva, passando dai 15 ai 27 entro il 7 dicembre assumendo nuovi infermieri. Per quanto riguarda l’Asst della Franciacorta, che vista la vicinanza al territorio milanese si era già mossa in anticipo, ci sono 104 posti letto Covid, di cui 77 occupati e 11 di terapia intensiva tutti al Mellini di Chiari. Nel territorio dell’Asst del Garda, dove attualmente ci sono 196 letti, si arriverà a 232. Infine, nelle tre strutture del gruppo San Donato – Sant’Anna e Città di Brescia e San Rocco di Ome – dai 208 letti Covid si arriverà a 218.