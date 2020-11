Coronavirus a Brescia, dati Ats: altre 17 vittime. Sono tutti anziani

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre, era prevedibile che i nuovi casi di contagio da Covid-19 fossero, nel bresciano, molto più ridotti rispetto al consueto. Infatti, come ormai è noto, arrivano i dati relativi alla domenica quando si fanno molti meno tamponi rispetto al resto della settimana. Tuttavia, a preoccupare sono stati i dati forniti dalle Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) che parlano di altre 17 vittime dovute a questa seconda ondata in corso.

16 sono nel territorio dell’Ats di Brescia e una in Valcamonica, anche se bisogna precisare che di questi solo un paio sono deceduti negli ultimi giorni, mentre il resto ha purtroppo perso la vita anche all’inizio del mese.

In ogni caso, la conta sale a 65 in questa prima metà di novembre, quattro volte tanto rispetto a quelli di tutto ottobre quando furono 15. Le vittime, tra i 60 e i 93 anni – la maggior parte sopra gli 80 – erano di Brescia, Desenzano, Capriolo, Chiari, Palazzolo, Roè Volciano, Travagliato, Rezzato e Marone.