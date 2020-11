Coronavirus, Pirellone pressa: aumentare posti letto in due giorni

(red.) Quelle che inizieranno oggi, lunedì 16 novembre, in Lombardia e anche nel bresciano si prevedono due settimane molto complicate e cruciali dal punto di vista dell’assistenza sanitaria negli ospedali ai pazienti affetti dal Covid-19 e che hanno bisogno di aiuto. Non a caso, secondo gli esperti il picco di contagi dovrebbe essere il prossimo 27 novembre e subito dopo dare il via a un plateau e sperando in una discesa. Ma fino a quel momento il numero di pazienti che ha bisogno di essere condotto in ospedale è destinato ad aumentare. Per questo motivo dalla direzione generale del Welfare del Pirellone si chiede a tutte le strutture, in particolare nei territori meno colpiti da questa seconda ondata nella zona orientale, di incrementare i posti letto.

E per quanto riguarda Brescia, secondo ciò che è riportato dal Giornale di Brescia, si parla di 625 posti letto. Quindi, si chiede che gli Hub, di cui il Civile, mettano a disposizione il 30% dei posti letto che erano attivi nella fase prima del Covid e fino alla metà nelle altre strutture. Nello stesso momento, si prevede anche un aumento della capienza delle terapie intensive. Tanto che dalla Regione Lombardia fanno sapere che per almeno due settimane l’attenzione deve essere data ai pazienti Covid, ma senza escludere gli altri. Anche perché bisogna rispondere alle proiezioni degli epidemiologi che prevedono nei prossimo giorni un aumento dei ricoverati e quindi la necessità di 4.500 posti letto.

E in questo senso interviene anche il direttore generale del Welfare del Pirellone Marco Trivelli che, interpellato dallo stesso quotidiano bresciano, sottolinea come alcune zone occidentali, anche Varese, abbiano ormai gli ospedali saturi. Mentre nel bresciano c’è ancora la possibilità di incrementare i posti letto. D’altronde, come indica lo stesso Trivelli, se l’indice di contagio Rt sempre aggiornato è in calo, al contrario resta stabile, se non in aumento, la pressione sugli ospedali.

E anche Brescia viene ritenuta non tra le città messe bene in Lombardia, visto che la maggior parte dei pazienti ricoverati negli ospedali della provincia provengono proprio dal territori. E sul fronte del potenziamento dei posti letto, anche l’ospedale di Esine, punto di riferimento Covid in Valcamonica, aumenterà la dotazione convertendo nuovi reparti. Più di due terzi dei pazienti che qui sono ricoverati provengono dalla zona, mentre l’ospedale di Edolo si occupa dei pazienti che soffrono di altre patologie.