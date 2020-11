Coronavirus, a Brescia 228 contagi, in Lombardia 4.128 su 18.037 tamponi

(red.) Un alto livello di incidenza sul test, pari al 22,8% (domenica era 20,8%) degli accertamenti. Nella giornata di lunedì 16 novembre i nuovi contagi in Lombardia sono 4.128, a fronte di 18.037 tamponi effettuati (ieri erano 38.902). I malati in terapia intensiva sono 855 (+18) persone, mentre nei reparti non intensivi gli allettati sono 7.901 (+120). Oggi i decessi sono stati 99, che portano il totale dei decessi per pandemia a quota 19.466.

A livello nazionale si registrano 27.354 nuovi casi, su 152.663 tamponi. I morti sono 504. Incidenza positivi-test sfiora il 18%. La Regione più contagiata rimane la Lombardia, seguita da Campania (+4079) e Piemonte (+3.476). Altre 70 persone in terapia intensiva: ora sono 3.492.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.526, di cui 522 a Milano città;

Bergamo: 177;

Brescia: 228 (erano 644 il giorno prima);

Como: 193;

Cremona: 106;

Lecco: 158;

Lodi: 24;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 764;

Pavia: 95;

Sondrio: 11;

Varese: 723.