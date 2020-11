Coronavirus, migliora la Lombardia, peggiorano Brescia e l’Italia

(red.) In Lombardia migliorano i dati sui contagi da coronavirus sia in valori assoluti, sia sul piano del rapporto tra tamponi e positivi. Nella giornata di domenica 15 novembre, nella nostra regione sono stati registrati 8.060 nuovi contagiati (erano 8.129 sabato), a fronte di 38.902 tamponi processati (erano 35.550). Migliora perciò anche il rapporto tra positivi e tamponi che scende dal 22,8% di sabato al 20,8% di domenica.

Nei reparti di terapia intensiva si trovano 837 (+20) persone, mentre i malati allettati nei reparti non intensivi sono 7.781 (+160). Crescono purtroppo i decessi: 181 (158), che portano il totale dei morti ufficialmente per la pandemia nella nostra regione a quota 19.367.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia. Milano: 3.302, di cui 1.266 a Milano città; Bergamo: 354; Brescia: 644 (erano 467); Como: 425; Cremona: 82; Lecco: 329; Lodi: 149; Mantova: 214; Monza e Brianza: 1.140; Pavia: 465; Sondrio: 92; Varese: 684.

In tutta Italia nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 195.275 tamponi (contro i 227.695 del giorno precedente) con 33.979 nuovi casi di Covid-19 (sabato erano 37.255) e 546 vittime (contro 544) che portano a 45.229 il conto dei morti ufficiali per coronavirus nel nostro Paese dall’inizio della pandemia. Il rapporto tra nuovi positivi e test effettuati questa domenica è del 17,4%, in netto aumento rispetto al 16,3% precedente.