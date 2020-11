Coronavirus, altri quattro anziani morti nel Bresciano

(red.) Oltre ai 446 nuovi positivi nell’Ats Brescia che sommati a quelli nell’Ats Valcamonica diventano 467, sono state quattro le vittime del coronavirus sabato nella nostra provincia. Tutti anziani dai 93 ai 77 anni: uno a Roè Volciano, uno a Nave, due a Poncarale.

Sempre nella nostra provincia sono stati effettuati 3.729 tamponi con il 22,34% dei processati positivo (comprendendo quelli di secondo controllo). Ci sono inoltre 6.856 bresciani in isolamento domiciliare, mentre i contagiati totali da inizio emergenza sono 25.781.

In tutto i bresciani morti ufficialmente per Covid dall’inizio della pandemia sono stati 2.797, 2.591 nell’Ats Brescia e 207 nella Vallecamonica.

Intanto sono state individuate in tutta la provincia otto strutture extra ospedaliere che ospiteranno i pazienti che devono diventare negativi ma non possono stare in isolamento in casa, ma anche gli operatori che non vogliono contagiare i famigliari.