Lombardia: meno tamponi e meno positivi, ma non va bene

(red.) In Lombardia peggiorano notevolmente i dati sui contagi da coronavirus sul piano del rapporto tra tamponi e positivi. Nella giornata di sabato 14 novembre, nella nostra regione sono stati registrati 8.129 nuovi contagiati (erano 10.634 venerdì), a fronte però di 35.550 tamponi processati (erano 55.636). Peggiora quindi decisamente il rapporto tra positivi e tamponi che aumenta al 22,8% di sabato dal 19,1% di venerdì.

Nei reparti di terapia intensiva si trovano 817 (+16) persone, mentre i malati allettati nei reparti non intensivi sono 7.621 (+302). Restano alti i decessi 158 (118), che portano il totale dei morti ufficialmente per la pandemia a quota 19.186.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia: Milano: 2.895, di cui 1.082 a Milano città; Bergamo: 142; Brescia: 467 (erano 623); Como: 726; Cremona: 191; Lecco: 124; Lodi: 181;

Mantova: 292; Monza e Brianza: 936; Pavia: 534; Sondrio: 131; Varese: 1.341.



A livello nazionale sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (venerdì erano 40.902). La vittime sono 544 contro le 550 di venerdì, per un totale di 44.683 decessi dall’inizio della pandemia.

Sono stati 227.695 i tamponi effettuati, oltre 27 mila in meno di veenerdì. Il rapporto tra positivi e test effettuati in Italia è del 16,3% (venerdì era 16,04%).

Dietro la Lombardia (8.129 nuovi positivi) arrivano il Piemonte 4.471 e il Veneto 3.578. Poi Campania 3.351, Lazio 2.997, Emilia-Romagna 2.637, Toscana 2.420, Puglia 1.741, Sicilia 1.729, Liguria 1.091. Sotto i mille casi ci sono Abruzzo 939, Marche 779, Provincia autonoma di Bolzano 690, Umbria 579, Friuli Venezia Giulia 558, Sardegna 396, Calabria 333, Basilicata 265, Valle D’Aosta 245, Provincia autonoma di Trento 206 e Molise 121.