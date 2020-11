Coronavirus, indice di contagio in calo. Lombardia verso zona arancione?

(red.) Mentre altre due regioni, come la Campania e la Toscana, a partire da domani, domenica 15 novembre, entreranno nella zona rossa di massima allerta sul fronte del Covid-19, non è escluso invece che la Lombardia a partire dal 23 possa tornare un gradino più indietro, quindi a quella arancione e con misure rigide, ma più allentate rispetto a quelle attuali. Il governatore Attilio Fontana ieri, venerdì 13 novembre, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo drive-through a Milano, ha tracciato il punto della situazione a una settimana dall’entrata in vigore del nuovo decreto del presidente del Consiglio e dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che hanno posto la Lombardia in zona rossa.

Bisognerà attendere comunque il prossimo fine settimana del 21 e 22 novembre, quindi quando saranno trascorsi quindici giorni, ma sembra che ci sia qualche lumicino di speranza. Anche se, come ormai è noto, deciderà il Governo. Ieri in Lombardia si è svolta una riunione della cabina di regia che ha analizzato l’indice di contagio e l’andamento dei casi nell’arco della settimana. Ebbene, prima ancora del nuovo dpcm e dell’ordinanza ministeriale, sembra che già le direttive regionali precedenti stiano producendo dei risultati. Tanto che l’indice di contagio Rt è attualmente in media dell’1,5 ed è sempre diminuito, mai aumentato nel corso degli ultimi giorni.

E anche nel bresciano si registra un indice simile. Tuttavia dal Pirellone sottolineano che si dovrà mantenere un po’ di rigidità almeno fino a metà dicembre. E ieri a dare conforto ai numeri migliorati, almeno sul fronte del contagio, è stato anche l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera che ha sottolineato come l’indice sia calato dall’oltre 2 all’attuale 1,5. L’eventuale zona arancione che potrebbe essere disposta in Lombardia a partire dal 23 novembre prevede la possibilità di mantenere i negozi aperti, seppur fino a un certo orario, ma anche di far tornare in classe gli studenti delle medie fino alla terza e permesso anche lo spostamento all’interno del Comune senza per forza dover mostrare esigenze comprovate. Tuttavia, su questo deciderà l’Esecutivo. Anche perché, sempre ieri, il ministro alla Salute Roberto Speranza ha sottolineato che, nonostante l’indice di contagio sia in calo, questo debba essere sotto l’1 per essere più tranquilli. Quindi, non è escluso che si decida per un lockdown soft, ma a livello nazionale.