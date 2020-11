Coronavirus, idea tamponi: ai pazienti sottoposti anche dai dentisti

(red.) Di fronte alle migliaia di nuovi casi positivi che emergono ogni giorno in Lombardia – ieri, venerdì 13 novembre, oltre 10 mila – e nel bresciano (623 e sempre oltre i 500), il tracciamento dei nuovi casi diventa sempre più complicato. Tanto che, per esempio, nel milanese l’Ats con una nota ha sottolineato l’impossibilità di rintracciare i contatti dei soggetti positivi vista la mole di persone da dover controllare e richiamare. In questo senso era arrivata persino una proposta di impiegare i veterinari per svolgere i tamponi, ma nel frattempo arriva un’altra idea che, nel bresciano, potrebbe concretizzarsi.

Cioé quella di consentire ai dentisti di sottoporre ai tamponi i propri pazienti. La proposta è arrivata ieri, venerdì 13 novembre, in occasione di una trasmissione sull’emittente bresciana Teletutto. E la possibilità è quella di coinvolgere i 1.250 odontoiatri nelle centinaia di studi medici sparsi in provincia nello svolgere i tamponi a chi deve sottoporsi alle visite. L’idea è stata lanciata dal presidente degli Odontoiatri della provincia di Brescia Luigi Veronesi, sostenendo come dai medici odontoiatri possano arrivare maggiori dati e quindi tracciare meglio il contagio.

Una proposta diretta all’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e che ha visto esprimersi in modo positivo anche il direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Civile Arnaldo Caruso, che è anche presidente della Società Italiana di Virologia. E questo avrebbe un maggiore radicamento come sanità territoriale.