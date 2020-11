Sono ancora più di 10 mila i nuovi positivi in Lombardia

(red.) Anche in Lombardia peggiorano notevolmente i dati sui contagi da coronavirus, nonostante migliori il rapporto tra tamponi e positivi. Nella giornata di venerdì novembre, nella nostra Regione sono stati registrati 10.634 nuovi contagiati (erano 9.291 giovedì), a fronte di 55.636 tamponi processati (erano 42.933). Migliora perciò il rapporto tra positivi e tamponi che cala dal 21,6% di giovedì al 19,1% di venerdì .

Attualmente nei reparti di terapia intensiva si trovano 801 (+19) persone, mentre i malati allettati nei reparti non intensivi sono 7.319 (+272). Restano elevatii decessi 118 (187), che portano il totale dei morti per la pandemia a quota 19.028.



Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia: Milano: 4.451, di cui 1.973 a Milano città;

Bergamo: 451; Brescia: 623 (erano 621); Como: 737; Cremona: 246; Lecco: 242; Lodi: 264;

Mantova: 337; Monza e Brianza: 1.236; Pavia: 511; Sondrio: 52; Varese: 1.213.

A livello nazionale sono 40.902 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (nuovo record giornaliero), per un totale di 1.107.303 dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati 254.908 tamponi, 18.455.416 in totale dall’inizio della pandemia. Le vittime sono 550, in totale 44.139. Il rapporto tamponi -positivi resta attorno all’1,6.

Dopo la Lombardia, purtroppo sempre al primo posto anche per via del numero degli abitanti, le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono il Piemonte (5.258), la Campania (4.079), il Veneto (3.605), il Lazio (2.925), la Toscana (2.478) e l’Emilia Romagna (2.384).