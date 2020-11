Coronavirus e ospedali, nel bresciano fino a un migliaio di posti letto

(red.) La provincia di Brescia è uno di quei territori che in Lombardia, per fortuna, non ha raggiunto livelli di criticità dal punto di vista dei ricoveri di pazienti Covid negli ospedali, come invece avvenne nel corso della prima ondata la scorsa primavera. Tuttavia, la stessa Regione sta premendo affinché gli ospedali mettano a disposizione più posti disponibili sia nell’area medica, sia in quella della terapia intensiva. E in questo senso a partire da oggi ed entro il fine settimana, con la conversione di reparti e nuovi posti letto, in provincia di Brescia si arriverà a poter gestire fino a un migliaio di pazienti.

Per esempio, alla Fondazione Poliambulanza a ieri, giovedì 12 novembre, i ricoverati erano 70, con 12 in terapia intensiva, ma vengono messi a disposizione fino a un totale di 128 posti, anche per venire incontro ai malati provenienti dalle altre province. Le strutture del San Donato – clinica San Rocco di Ome, il Sant’Anna e il Città di Brescia – che ad oggi hanno riempito 148 posti letto e cinque in terapia intensiva, saranno in grado di arrivare fino a 218 posti disponibili. Per quanto riguarda il resto della provincia, al momento sono un centinaio i ricoverati negli ospedali dell’Asst del Garda, 50 in Franciacorta e altri 33 a Esine, in Valcamonica.

Nell’hub regionale di riferimento del Covid come gli Spedali Civili sono 267 i ricoverati Covid in area medica e 27 in terapia intensiva. A livello regionale, in vista del picco del contagio previsto alla fine di novembre, sembra che il fabbisogno di posti letto sia già stato superato e per questo motivo si continuano a convertire posti letto e interi reparti di ospedali per ospitare i pazienti Covid.