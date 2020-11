Coronavirus a Brescia, altre 7 vittime. Nuovi contagiati sempre più giovani

(red.) Nel consueto bollettino quotidiano diffuso anche ieri, giovedì 12 novembre, sul fronte di questa seconda ondata della pandemia da Covid-19 in Lombardia, si parlava purtroppo anche di altri 187 decessi. E 7 di questi, nell’arco di 24 ore, si sono registrati nella nostra provincia di Brescia. In particolare, 4 nel territorio dell’Ats di Brescia tra i due residenti in città, uno a Montirone e un altro a Vobarno, mentre gli altri tre provengono dalla Valcamonica e quindi segnalati dall’Ats della Montagna. A perdere la vita a causa delle complicanze del quadro clinico sono stati ancora una volta gli anziani, con un’età che andava dagli 84 anni e fino a 101.

Un numero che in questa prima metà di novembre sta facendo preoccupare, anche se decisamente lontano rispetto al periodo drammatico della scorsa primavera quando si registravano decine di morti ogni giorno solo nella nostra provincia. In ogni caso, in questa settimana non ancora conclusa si è arrivati a 34 decessi, per un totale di 39 dall’inizio di novembre. Ma c’è un altro dato allarmante che emerge dai numeri sul fronte dei nuovi casi di contagio.

Ieri, tra i 621 nuovi casi positivi registrati nel bresciano, più della metà ha meno di 50 anni e molti di questi hanno un’età compresa tra i 25 e i 49 anni. Nel frattempo ieri, giovedì, il governatore lombardo Attilio Fontana ha sottolineato che in questi giorni si dovrebbero vedere anche i primi risultati dell’ordinanza regionale dello scorso 21 ottobre. Mentre al momento le zone più colpite, come noto, sono quelle di Varese, Monza e Milano.