Coronavirus, Lombardo (Civile): “Ci stiamo preparando alla terza ondata”

(red.) Quella di ieri, mercoledì 11 novembre, è stata la prima occasione in cui una parte della sanità bresciana ha potuto presentare le condizioni attuali della situazione in corso in questa seconda ondata della pandemia da Covid-19 in provincia. Proprio ieri si è svolta un’audizione della commissione Servizi alla Persona del Comune di Brescia in cui i consiglieri hanno sentito la relazione del direttore generale dell’ospedale Civile Massimo Lombardo. E lo stesso direttore è andato oltre le richieste, tanto da sostenere che l’Asst degli Spedali Civili si sta già preparando a una terza ondata.

Dal punto di vista dell’offerta sanitaria, ha sottolineato come entro domenica 15 novembre saranno ricavati ulteriori 100 posti letto. Mentre ha smentito il fatto che la maggior parte dei ricoverati provengano da altre province. Al contrario, l’83% sono bresciani e solo il resto arriva dalle province vicine e più colpite in Lombardia. In ogni caso, il direttore generale del Civile ha anche rimarcato come la situazione attuale sia molto diversa rispetto alla scorsa primavera, quando centinaia di pazienti arrivavano purtroppo già in gravi condizioni. In questo caso, si intercettano prima grazie a una migliore organizzazione, alla cura domiciliari e al maggiore svolgimento di tamponi. Senza dimenticare le terapie a base di farmaci disponibili.

E Lombardo sottolinea come il numero di polmoniti che stanno emergendo sono più alte rispetto alla scorsa primavera e tanto da dire che rispetto a quel periodo il numero sarà ancora maggiore. Il direttore generale del Civile ha anche confermato come stiano avanzando i lavori al Centro Covid alla Scala 4, mentre il pronto soccorso verrà allargato. E dal punto di vista della Scala 4, è confermato che entro la fine di novembre sarà conclusi due piani con 64 o 68 posti letto e a gennaio saranno completati anche gli altri tre piani. Dal punto di vista dei posti letto e degli ospedali in provincia, cresce anche la pressione sul Mellino Mellini di Chiari. A ieri i ricoverati Covid sono diventati 74, di cui 10 in terapia intensiva e 11 in subintensiva e si arriverà a 101 posti letto Covid, ponendo il presidio clarense come un punto di riferimento anche per la vicina provincia di Milano.