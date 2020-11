Coronavirus: a Brescia 621 nuovi contagi, in Lombardia 9.291

(red.) Tornano a salire anche in Lombardia i dati sul coronavirus. Nella giornata di giovedì 12 novembre, nella nostra Regione sono stati registrati 9.291 nuovi positivi (erano 8.180), a fronte di 42.933 tamponi processati (erano 52.712). Il rapporto tra positivi e test effettuati è pari al 21,6% (era 15,5%). Attualmente nei reparti di terapia intensiva si trovano 782 (+18) persone, mentre i malati allettati nei reparti non intensivi sono 7.047 (+140). Tantissimi i decessi di oggi, 187, che portano il totale dei morti per la pandemia a quota 18.910.

A livello nazionale si sono registrati 37.978 positivi e 636 morti a fronte di 234.672 tamponi effettuati. Le regioni col maggior numero di contagi sono Lombardia (9.291), Piemonte (4.787), Campania (4.065), Veneto (3.564) e Lazio (2.686).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.066, di cui 1.375 a Milano città;

Bergamo: 172;

Brescia: 621 (erano 576);

Como: 762;

Cremona: 255;

Lecco: 189;

Lodi: 69;

Mantova: 211;

Monza e Brianza: 1028;

Pavia: 410;

Sondrio: 153;

Varese: 1.160.