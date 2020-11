Coronavirus, in Lombardia aumentano i tamponi e calano i contagi

(red.) Continuano a preoccupare i dati sul coronavirus in Regione Lombardia. Nella giornata di mercoledì 11 novembre si segnalano 8.180 nuovi positivi (martedì erano 10.947) a fronte di 52.712 tamponi processati (erano 47.197 ). Il rapporto tra positivi e test effettuati è pari al 15,5%. Attualmente in terapia intensiva si trovano 764 cittadini (+56), mentre nei reparti non intensivi sono allettate 6.907 persone (+225). Purtroppo i morti registrati sono 125, che portano il totale dei decessi a quota 18.723.

A livello nazionale si segnalano 32.961 nuovi casi, 623 morti e oltre 225mila tamponi. Il rapporto tra positivi e test eseguiti è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.148, di cui 1.149 a Milano città;

Bergamo: 168;

Brescia: 576 (erano 319);

Como: 958;

Cremona: 193;

Lecco: 243;

Lodi: 131;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 854;

Pavia: 385;

Sondrio: 63;

Varese: 943.