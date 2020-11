Coronavirus e ospedali, 470 medici e infermieri bresciani positivi

(red.) Dalla Lombardia, che è ancora la regione più colpita in Italia dal Covid-19 anche nel corso di questa seconda ondata, viene diffuso un allarme. In tutte le strutture ospedaliere ci sono 4 mila operatori sanitari positivi al virus e di cui 470 che hanno lavorato anche tra le corsie bresciane. Una situazione che, quindi, si sta riproponendo dopo la scorsa primavera, anche se allora gli operatori risultati positivi erano stati 2 mila, ma a fronte di un numero decisamente minore di tamponi effettuati.

E a lanciare l’allarme, riportato dal Giornale di Brescia, è il direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Marco Trivelli, che tra l’altro ha operato anche all’ospedale Civile. Trivelli non esita a definire grave la situazione, di fronte a un indice di contagio che si sta tenendo alto e con il numero di contagi che sta aumentando. Il direttore generale sottolinea che uno dei problemi è proprio la carenza di personale in corsia a causa dei numerosi medici e infermieri positivi.

Al momento ci sono 8.500 pazienti positivi al Covid ricoverati e 16 mila “normali”, ma le difficoltà aumenteranno nel momento in cui i primi dovessero superare i 9 mila. Per questo motivo dal Pirellone sottolineano come i prossimi dieci giorni saranno decisivi in questo senso.