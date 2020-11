Coronavirus e Natale, medici: lockdown totale. Ma Governo aspetta

(red.) In questo periodo drammatico dovuto alla seconda ondata in corso della pandemia da Covid-19 che ieri, martedì 10 novembre, ha visto altri 580 decessi e un nuovo carico in aumento sui ricoveri e le terapie intensive, molti italiani si stanno anche chiedendo come trascorreranno il periodo natalizio tra poco più di un mese. In questo senso a livello nazionale circolano delle voci secondo le quali potrebbe essere vicino un nuovo lockdown totale simile a quello della scorsa primavera. Tuttavia, il Governo non sembra essere orientato verso questa decisione, ma piuttosto prendersi un po’ di tempo per capire se il sistema a zone iniziato lo scorso venerdì 6 novembre possa funzionare.

E per questo motivo si attenderà almeno l’inizio della prossima settimana, da lunedì 16 novembre, per capire se il sistema regge ed evitare una nuova stretta nazionale. E proprio perché i primi effetti potranno vedersi solo dall’inizio della prossima settimana, si esclude che già in questo weekend, quello del 14 e 15 novembre, si decida su un nuovo eventuale dpcm. Infatti, anche a fronte del decreto del presidente del Consiglio dello scorso 24 ottobre che ha obbligato a indossare la mascherina all’aperto in tutta Italia e imposto la chiusura dei locali alle 18, si sta osservando che la curva esponenziale dei contagi sta rallentando.

In ogni caso, entro questa settimana si continua a monitorare proprio il numero dei contagi, oltre ai ricoveri e le terapie intensive, anche perché in vista del prossimo Natale si dovrà decidere entro la metà di novembre cosa fare. Da una parte c’è il Governo che punta ad attendere i risultati delle misure messe in campo, compresa una nuova stretta sui controlli nel fine settimana da parte delle forze dell’ordine contro gli assembramenti e come disposto da una circolare del Ministero dell’Interno. Dall’altra, invece, i medici che continuano a chiedere un lockdown totale.