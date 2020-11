Montichiari chiusi due supermercati in vendita merce anti dpcm

(red.) L’ultimo e più recente decreto del presidente del Consiglio prevede che possano restare aperti solo determinati negozi che vendono beni di prima necessità, in primis gli alimentari, ma anche altri prodotti. Mentre i supermercati devono chiudere fisicamente ai clienti, nei fine settimana, la merce non permessa. Per questo motivo lo scorso sabato 7 novembre a Montichiari, nella bassa bresciana, due supermercati sono stati sanzionati con 280 euro ciascuno e si sono visti anche porre i sigilli da parte della Polizia locale.

Nel mirino sono finiti il Lidl di via Trieste e il Famila di via Brescia. In entrambi i punti vendita, infatti, i clienti potevano acquistare anche prodotti vietati secondo le disposizioni del nuovo dpcm. I due market sono stati quindi chiusi per cinque giorni, ma il prefetto potrebbe anche decidere di prolungare il periodo di serrande abbassate.