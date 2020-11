Coronavirus, report Ministero e Iss: “Situazione in rapido peggioramento”

(red.) Il bollettino quotidiano diffuso anche ieri, lunedì 9 novembre, dalla Regione Lombardia sul fronte del contagio da Covid-19 durante questa seconda ondata della pandemia presenta numeri, come di consueto, inferiori rispetto al solito e considerando che sono riferiti al fine settimana. Cioé sabato e domenica in cui di solito si fanno molti meno tamponi. E questo dato ha mostrato un riflesso, consueto, anche sulla situazione pandemica nel resto d’Italia. Ecco perché il dato in calo non deve far abbassare la guardia, ma semmai tenerla più alta dopo che ieri, lunedì, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno pubblicato il nuovo monitoraggio settimanale (qui il documento) relativo al periodo tra il 26 ottobre e l’1 novembre.

“Il report della Cabina di regia conferma che l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento. Nella maggior parte del territorio nazionale è compatibile con uno scenario di tipo 3 – si legge nel report – ma sono in aumento il numero di Regioni e Province autonome in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4. Si conferma pertanto una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull’intero territorio nazionale con criticità ormai evidenti in numerose Regioni.

La situazione descritta in questa relazione evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni. Sono tutte classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane. È essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni”.