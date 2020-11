Coronavirus, in Italia aumentano le vittime in Lombardia boom dei contagi

(red.) Sta aumentando considerevolmente il numero delle vittime da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 35.098 i nuovi casi di Covid-19 (contro i 25.271 di lunedì) dopo che sono stati effettuati 217.758 tamponi (erano stati 147.725). Le vittime purtroppo sono 580, un numero che ci fa tornare indietro al 14 aprile (lunedì erano 356), per un totale 42.330 morti ufficialmente per Covid dall’inizio della pandemia.

In Lombardia nella giornata di martedì 10 novembre, i nuovi contagi registrati sono stati 10.947 (lunedì erano 4.777), a fronte di 47.197 tamponi effettuati (21.121).

Nei reparti di terapia intensiva della nostra regione si trovano 708 persone (+38), mentre i malati allettati in reparti non intensivi risultano essere 6.682 (+268). Purtroppo ancora tanti i decessi, pari a 129 (99), che portano il totale a 18.571.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia. Milano: 3.336, di cui 1.339 a Milano città; Bergamo: 407; Brescia: 319 (355); Como: 1.356; Cremona: 133; Lecco: 274; Lodi: 107; Mantova: 331; Monza e Brianza: 860; Pavia: 307; Sondrio: 152; Varese: 3.081.