Coronavirus, alberghi per sanitari e chi è in quarantena. Quali nel bresciano

(red.) Uno degli elementi critici che spesso viene sollevato in questo periodo di seconda ondata della pandemia da Covid-19, dopo essere emerso anche la scorsa primavera, riguarda la possibilità di portare medici, infermieri e persone soggette alla quarantena all’interno di strutture alberghiere dedicate. Quindi, uno spazio a quanti lavorano in prima linea in corsia e non possono rientrare dalle loro famiglie con il rischio di contagiarle, ma anche chi è in attesa del tampone e non può isolarsi all’interno della propria abitazione. Su questo fronte, come dà notizia Bresciaoggi, è stata siglata una convenzione tra Regione Lombardia, Confcommercio, Confindustria e Confesercenti fino al 31 gennaio.

E nella nostra provincia sono stati individuati 19 alberghi con una capacità di accoglienza fino a 747 posti letto. A livello regionale, sono 199 le strutture che hanno aderito per 7.700 posti letto, prevedendo anche un potenziamento per chi ha bisogno di assistenza sanitaria. L’elenco degli alberghi nella nostra provincia e riportato dal quotidiano bresciano vede l’Hotel Master di via Apollonio, Regal&Apartments di viale Europa, Hotel Leonardo in via Pietro dal Monte, Antica Fonte in via Fornaci, Luogo Comune Ostello in Rua Confettora e Hotel Ambasciatori in via Crocifissa di Rosa per quanto riguarda la città.

In provincia, la Locanda della Franciacorta e Relais Franciacorta di Corte Franca, Hotel Brescia e Hotel San Martino a Darfo Boario Terme, Eden di Toscolano Maderno, Hotel Lepanto di Salò, La Maison Favole e B&B Garda 4U di Desenzano, Villa Fenaroli hotel di Rezzato, Albergo La Piana di Ghedi, Hotel Touring di Coccaglio, Clarabella Agricola onlus di Iseo e Hotel Sanfilis di San Felice del Benaco.