Coronavirus a scuola, altre classi in isolamento a Offlaga e Paratico

(red.) L’inizio della nuova settimana scolastica non è stato avviato nel migliore dei modi in provincia di Brescia, dove si aggiungono altre classi costrette alla quarantena per l’emersione di nuovi casi positivi da Covid-19 tra gli studenti che, in base al nuovo dpcm, possono tranquillamente continuare a frequentare le lezioni in presenza, pur tenendo sempre indossata la mascherina, anche tra i banchi.

Le ultime situazioni di cui scrive Bresciaoggi e che si aggiungono all’appello sono quelle di Offlaga e Paratico. Nel paese della bassa bresciana due classi di prima media sono state poste in quarantena nel momento in cui è stato accertato che due studenti sono risultati positivi al contagio. Di conseguenza le loro classi sono state messe in isolamento e attivando la didattica a distanza.

Altre due classi sono finite nel mirino alle elementari di Paratico, sul Sebino, a causa di una maestra risultata positiva. Proprio le due classi interessate sono state chiuse da ieri, lunedì 9 novembre, anche se le famiglie degli studenti ora in isolamento fiduciario erano già state informate nel corso del fine settimana.