Coronavirus a Brescia, altre 9 vittime in un giorno. 2.773 da inizio epidemia

(red.) Che la situazione stia iniziando a diventare preoccupante anche in provincia di Brescia sul fronte di questa seconda ondata in corsa della pandemia da nuovo coronavirus è chiaro dal numero di vittime che purtroppo ogni giorno, nell’ambito della Regione Lombardia, vengono segnalate. Tanto che ieri, lunedì 9 novembre, sono affluiti i dati di nove nuovi decessi. Come ormai è risaputo, queste persone che purtroppo hanno perso la vita a causa o con la presenza del Covid-19 che ha aggravato altre patologie pregresse sono decedute non tutte nell’arco di 24 ore, ma anche nei giorni precedenti.

Una situazione comunque allarmante, visto che per vedere numeri del genere bisogna tornare indietro al periodo immediatamente successivo all’uscita dal lockdown totale dello scorso maggio. Per quanto riguarda i deceduti, ne sono stati registrati due in città, uno a Desenzano, un altro a Gavardo, uno a Nave, uno a Rudiano, uno a Sarezzo e le due suore di Capriolo dove, nel convento al Castello, era emerso un focolaio. Le vittime nel bresciano salgono così a 2.773, comprese le 204 della Valcamonica.