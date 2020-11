Coronavirus: a Brescia 334 contagi, in Lombardia 4.777

(red.) Continua la battaglia contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di lunedì 9 novembre, i nuovi contagi registrati sono 4.777, a fronte di 21.121 tamponi effettuati. Il rapporto è pari al 22,6%.

Attualmente nei reparti di terapia intensiva della nostra regione si trovano 670 persone (+20), mentre i malati allettati in reparti non intensivi risultano essere 6.414 (+189). Purtroppo ancora tanti i decessi, pari a 99, che portano il totale a 18.442.

A livello nazionale Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 25.271 nuovi casi, 356 morti e 147.725 tamponi effettuati, il rapporto è pari al 17,11%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.225, di cui 837 a Milano città;

Bergamo: 154;

Brescia: 355 (erano 545);

Como: 226;

Cremona: 113;

Lecco: 171;

Lodi: 138;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 874;

Pavia: 166;

Sondrio: 73;

Varese: 141.