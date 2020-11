Controlli nuovo lockdown, tre giovani senza mascherina multati a Manerba

(red.) E’ trascorso senza particolari problemi né trasgressioni il fine settimana sulla sponda bresciana del lago di Garda, il primo weekend dopo l’introduzione del nuovo lockdown “soft” in zona rossa quale è la Lombardia. In ogni caso, sono ripresi i controlli per verificare che tutti rispettassero le nuove stringenti misure, a partire dall’autocertificazione per giustificare ogni spostamento.

Per quanto riguarda Desenzano, gli agenti della Polizia locale hanno controllato un centinaio di persone e 140 esercizi commerciali aperti al pubblico, almeno quelli consentiti. In tutto sono scattate solo due sanzioni. A Manerba, invece, sabato sera 7 novembre tre giovani sono finiti nei guai e hanno incassato ciascuno 400 euro di multa perché si muovevano senza indossare la mascherina.