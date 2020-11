Meno tamponi, meno contagiati: Italia, Lombardia e Brescia in calo

(red.) Calano i tamponi effettuati, quindi calano anche i casi di coronavirus in Italia, perciò migliora leggermente il bollettino quotidiano. Nella giornata di questa domenica 8 novembre si sono registrati 32.616 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore (7.195 in meno rispetto a sabato, quando i contagiati sono stati 39.811). Le vittime sono 331 (94 in meno rispetto alle 425 di sabato). Mentre sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno dei 231.673 di sabato. È rimasto costante il rapporto tamponi/positivi, che resta a quota 17% circa,

Stando ai dati ufficiali, complessivamente sono stati 935.104 i contagiati in Italia dall’inizio della pandemia, mentre il totale dei morti è di 41.394.

Il discorso nazionale vale anche per la Lombardia, dove nella giornata di domenica 8 novembre i nuovi contagi sono stati solo 6.318 (sabato 11.489) con 30188 tamponi (contro 46.099 nel giorno precedente). Aumentano purtroppo le vittime 117 (108), che portano il totale a quota 18.343. Nei reparti di terapia intensiva si trovano ricoverate 650 persone (+40); nei reparti non intensivi i malati allettati sono 6.225 (+412).

Subito dopo la nostra regione arrivano la Campania (4.601), il Piemonte (3.884), il Veneto (3.362), il Lazio (2.489) e l’Emilia Romagna (2.360). Dopo i 781 nuovi casi di questa domenica, tutto l’Alto Adige diventa zona rossa.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia: Milano: 2.956, di cui 1.204 a Milano città; Bergamo: 123; Brescia: 545 (sabato 710); Como: 174; Cremona: 99; Lecco: 136; Lodi: 57; Mantova: 135; Monza e Brianza: 877; Pavia: 313; Sondrio: 114; Varese: 620.