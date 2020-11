Punto per punto come funziona in pratica la zona rossa

(red.) Rispondendo alle domande frequenti (Faq) sul sito internet della presidenza del consiglio del ministri, il governo sta spiegando meglio che cosa si può fare e cosa non si può, anche nelle zone, come la nostra, appartenenti alla fascia rossa e quindi soggette a più divieti.

Va ricordato che per gli spostamenti va sempre esibita, in caso di controlli, l’autocertificazione prevista (scaricatela qui). Inoltre bisogna in ogni caso rispettare le norme di distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina.

Bar ristoranti e alberghi

I bar e i ristoranti presenti nelle zone rosse, negli orari non interessati dal coprifuoco (dalle 22 alle 5), possono effettuare solo vendita da asporto e consegna a domicilio.

Sono esentati da chiusure e limiti orari gli autogrill delle autostrade e le attività all’interno di ospedali e aeroporti, ma questo non vale per i bar nelle stazioni di servizio sulle arterie extraurbane.

Anche nelle zone rosse e arancioni i ristoranti degli alberghi restano aperti, ma solo per i propri clienti. La ristorazione è consentita senza limiti di orario solo all’interno dell’albergo in cui si è alloggiati.

Aperti alimentari, farmacie, intimo, computer, librerie, sportivi, bambini…

Quali negozi possono restare aperti? L’elenco non è corto. Alimentari, farmacie (e parafarmacie), tabaccai ed edicole, parrucchieri, profumerie, fioristi, enoteche (con codice alimentari). Negozi di materiale informatico, di abbigliamento sportivo, di intimo, di abbigliamento per bambini, di biciclette. Librerie, concessionarie di auto, lavanderie e tintorie.

I nonni vanno gestiti con prudenza

Gli anziani sono le categorie più esposte al contagio da coronavirus. Perciò in tutte e tre le zone (gialla, arancione e rossa) è fortemente sconsigliato, ma è possibile, spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro e solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé.

Sì alle riunioni di condominio

In tutte e tre le zone (gialla, arancione e rossa) è consigliato fare le assemblee condominiali a distanza, ma è consentito svolgerle in presenza purché si rispettino le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Niente mercatini di Natale

I mercatini natalizi sono sempre vietati, su tutto il territorio nazionale. Niente mercati rionali, a parte «le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari».

Sì all’assistenza a parenti e amici

E’ possibile spostarsi per prestare assistenza a un parente o un amico non autosufficiente, perché si tratta di una condizione di necessità: non sono previsti limiti di orario.

Nelle seconde case solo per necessità

E’ possibile raggiungere la seconda casa “se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla”. “Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, furti eccetera) e secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.

I genitori separati possono raggiungere i figli

Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra comuni di aree differenti. Dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario.

Si può andare a spasso con il cane

Sono possibili uscite legate a specifiche urgenze, come la passeggiata del cane, ma senza assembramenti.

Come si va in automobile

Si può circolare in automobile con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea e la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

Come si va a passeggio

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

Come si va in bicicletta

L’uso della bicicletta è permesso per qualunque spostamento lecito (per lavoro, verso il luogo di residenza o i negozi di alimentari e prima necessità).

L’uso della bici anche per l’attività motoria all’aperto è possibile in prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Si può effettuare attività sportiva in bici solo in forma individuale e all’interno dei confini del comune di residenza.

Se avete ancora qualche dubbio, visitate il sito della presidenza del consiglio.